إيران: أمريكا ليس أمامها إلا الأدب واحترام طهران

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية، سعید خطیب زاده، إنه لا خيار أمام الولايات المتحدة الأمريكية سوى التخلي عن إدمانها على عقوبات إيران واستخدام الأدب واحترام طهران.

جاء تعليق زاده، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إسنا» ردا على قرار وزارة الخزانة الأمریکیة إدراج 4 من مواطني إیران علی قائمة العقوبات الأمریکیة «بتهم واهية».

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين على صلة بالاستخبارات الإيرانية.

وشملت قائمة العقوبات كلا من: على رضا فرحاني، ومحمود خزين، وعميد نوري، وكيا صادقي.

وقال زاده: «للأسف، یتابع المسؤولون الأمریکیون الحالیون المسار الفاشل للإدارة السابقة. رأی مؤیدو وتجار العقوبات فی الولایات المتحدة صندوق أدوات عقوباتهم خالیا بسبب المقاومة الإیرانیة القصوی، وهذه المرة، من خلال اللجوء إلی سیناریوهات هولیوودیة، یحاولون الحفاظ علی الحیاة المنبثقة عن أجواء العقوبات لأنفسهم».

وتابع: «واشنطن تعرف أنه لیس لدیها خیار سوی التخلی عن إدمانها علی العقوبات واستخدام الأدب واحترام طهران».