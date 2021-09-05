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العام الدراسي الجديد 2022 في .. جوجل يحتفل بالدراسة قبل الانطلاق

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العام الدراسي الجديد 2022 في مصر .. جوجل يحتفل بالدراسة قبل الانطلاق العام الدراسي الجديد 2022 في .. جوجل يحتفل بالدراسة قبل الانطلاق

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جوجل يحتفل ببدء الدراسة للعام الجديد 2021 – 2022، خاصة بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء الدراسة خلال العام الدراسي الجديد 2021 /2022 في المدراس الحكومية الرسمية والرسمية لغات وأيضًا في المدارس الخاصة والمدارس الخاصة لغات.

ووضعت جوجل بين حروفها باللغة الإنجليزية عددا من العلامات الدالة على العام الدراسي الجديد الذي أوشك على البدء خلال الشهر الجاري للمدراس الدولية والشهر المقبل لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، فضلا عن أن جوجل وضعت قلما رصاصا باللون الأخضر بين آخر حرفين لها باللغة الإنجليزية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، ذكرت في بيان لها أنه من المقرر أن تكون بداية العام الدراسي الجديد في يوم السبت الموافق 9 أكتوبر2021 وتنتهي الدراسة يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وتكون مدة الدراسة المحددة وفقًا لهذا الجدول 34 أسبوعًا، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية والعطلات 93 يومًا للفصل الدراسي الأول، و97 يومًا في الفصل الدراسي الثاني، بإجمالي 190 يومًا خلال الفصلين الدراسيين.

واحتسبت وزارة التربية والتعليم فترة الامتحانات خلال الفصلين ضمن المدة المحددة للدراسة في كلا الفصلين وضمن أيام الحضور.

امتحانات نهاية العام الخاصة بالشهادة الإعدادية وصفوف النقل يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 11 يونيو 2022.

المصرى اليوم

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