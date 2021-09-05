تامر عبدالحميد: أرفض عودة حمدي النقاز للزمالك

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قال تامر عبدالحميد، لاعب الزمالك السابق، إن بطولة الدوري الموسم الأخير لها طعم خالص، بسبب كم الصعوبات التي مر بها الزمالك

وأضاف تامر عبدالحميد، في تصريحات تليفزيونية: «أوجه الشكر إلى مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، لأنه ساهم في تكوين الفريق الحالي.

وأردف: «التحكيم لم يكن له أي دور في حسم اللقب لفريق بعينه، والزمالك قادر على التتويج بالدوري في الموسم المقبل».

وواصل: «أرفض عودة حمدي النقاز للزمالك، لأنه تسبب في إيذاء النادي، واللاعب التونسي لم يكن له مستحقات كبيرة لدى الزمالك».