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تامر عبدالحميد: أرفض عودة حمدي النقاز للزمالك

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تامر عبدالحميد: أرفض عودة حمدي النقاز للزمالك تامر عبدالحميد: أرفض عودة حمدي النقاز للزمالك

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قال تامر عبدالحميد، لاعب السابق، إن بطولة الدوري الموسم الأخير لها طعم خالص، بسبب كم الصعوبات التي مر بها الزمالك

وأضاف تامر عبدالحميد، في تصريحات تليفزيونية: «أوجه الشكر إلى مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة ، لأنه ساهم في تكوين الفريق الحالي.

وأردف: «التحكيم لم يكن له أي دور في حسم اللقب لفريق بعينه، والزمالك قادر على التتويج بالدوري في الموسم المقبل».

وواصل: «أرفض عودة حمدي النقاز للزمالك، لأنه تسبب في إيذاء النادي، واللاعب التونسي لم يكن له مستحقات كبيرة لدى الزمالك».

المصرى اليوم

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