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«قيّدهن وتعدى عليهن بالضرب».. ضبط تاجر الإسماعيلية المتهم بتعذيب بناته

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«قيّدهن وتعدى عليهن بالضرب».. ضبط تاجر الإسماعيلية المتهم بتعذيب بناته «قيّدهن وتعدى عليهن بالضرب».. ضبط تاجر الإسماعيلية المتهم بتعذيب بناته

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كشف ملابسات تداول مقطع عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بإجراء حوار مع طفلتين، ومضمونه قيام والدهما بتقييدهما بالسلاسل الحديدية وتعذيبهما، وتمكنهما من الهرب من المنزل واللجوء لأحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

بالفحص تبين قيام والدهما (تاجر، مقيم بدائرة مركز الإسماعيلية «من ذوى الإحتياجات الخاصة») بتقييد بناته الثلاث والتعدى عليهن بالضرب، وتمكنت اثنتان منهن من الهرب، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم تحرير ابنته الثالثة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بهدف تأديبهن.

المصرى اليوم

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