الدبيبة يوجه بالتحقيق في اشتباكات طرابلس.. و«الداخلية»: تقوض العملية السياسية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن اشتباكات طرابلس على أن تقدم نتائجها خلال أسبوع.

وأكد الدبيبة ضرورة الإسراع في التحقيق الجاري بشأن اشتباكات طرابلس التي حدثت بمنطقة صلاح الدين قبل يومين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء السبت، مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة.

فيما أكدت وزارة الداخلية الليبية أن الاشتباكات المندلعه في العاصمة طرابلس منذ ليلة أمس، من شأنها أن تقوض العملية السياسية بخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة متعدة بالقيام بدورها وفق القانون وحماية المواطنين وإحالة المنتهكين للعدالة.

وقالت الداخلية الليبية إن العاصمة طرابلس تشهد منذ ليلة أمس الأول عمليات عسكرية وتبادل لإطلاق النار وهو ما يمس بسلامة المواطنين ويكون له تبعات على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والانسانية.

وأوضحت أن التعليمات الصادرة لكل القوات والعناصر التابعة لها هي القيام الدور المنوط بها وفق القانون وعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال وتقويض أمن العاصمة داعية كافة الأجهزة الأمنية لضبط النفس والاحتكام للقانون وتغليب لغة العقل على لغة السلاح.

وأشارت الوزارة إلى أن ليبيا تتطلع لمستقبل أفضل على الصعيدين الأمني والاقتصادي، إضافة لتطلعها للاستقرار السياسي من خلال الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر القادم.