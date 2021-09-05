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محمد إبراهيم يكشف موقفه من الرحيل عن سيراميكا كليوباترا

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محمد إبراهيم يكشف موقفه من الرحيل عن سيراميكا كليوباترا محمد إبراهيم يكشف موقفه من الرحيل عن سيراميكا كليوباترا

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كشف محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن موقفه من الرحيل عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية :«حتى الأن أنا مستمر مع فريق سيراميكا كليوباترا، في الموسم المقبل، خاصة أن عقدي مازال مستمر مع النادي».، مؤكدًا: «ملتزم بعقدي مع سيراميكا، وأحترم تعاقدي».

وعن عدم انضمامه للمنتخب الوطني، قال :«هذه وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، وأنا بحترمها، وأتمنى لهم التوفيق في مباراة الجابون اليوم، وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط»، مضيفًا: «سأبذل قصارى جهدي في الموسم الجديد، من أجل التواجد مع »

وتابع إبراهيم: «الدوري في الموسم المقبل سيكون للغاية، وأتمنى ان نقدم موسم كبير ونتعلم من أخطاء الموسم البماضي، حتى يتواجد الفريق في مراكز المقدمة».

المصرى اليوم

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