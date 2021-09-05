«تراث الإسكندرية» في خطر

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على الرغم من أنه يعد أحد أهم وأقدم وأشهر معالم الإسكندرية التراثية والتاريخية على الإطلاق، إلا أنه يواجه خطر الاختفاء والاندثار والضياع بسبب تآكل الصخور التى تم إنشاؤه بها، وهى أحجار الميمونايت العتيقة، ذات الأوزان الضخمة بفعل الأمواج والطقس السيئ خاصة فى فصل الشتاء والأملاح الناتجة عن قرب السور من البحر مباشرة.

جانب من سور الكورنيش المتهالك

لا يمكن لأى زائر أو مرتاد الكورنيش فى الإسكندرية، سواء كان من قاطنى المدينة أو المحافظات المجاورة، أن يأتى إليها دون الجلوس على سور الكورنيش وتناول الذرة المشوى و«الجيلاتي» أثناء مروره فى الساعات الأخيرة قبل غروب الشمس على ممشى الكورنيش، وهو ينظر إلى البحر، إلا أن هذا الحلم يكاد يختفى بسبب ضياع أجزاء كبيرة من السور العتيق بفعل الطقس السيئ وعدم الترميم والصيانة.

جانب من سور الكورنيش المتهالك

«المصرى اليوم» أجرت جولة بالصور والفيديو على طول الكورنيش، حيث رصدت تآكل أحجار كثيرة من السور خاصة فى المناطق المتبقية منها والتى لا تتعدى 2 كيلومتر من منطقة الرمل وحتى بحرى، فضلاً عن التجاويف الكبيرة فى السور من ناحية الأمواج مباشرة ما يهدد باختفاء الكورنيش خلال سنوات قليلة.

الدكتور حسام عبد الباسط، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية فى الإسكندرية والساحل الشمالى، قال إن تراث الإسكندرية يحتاج إلى تحرك عاجل لحمايته والحفاظ عليه، خاصة المبانى التراثية القديمة التى تجاوز عمرها 80 و90 سنة، محذراً من تحول الاسكندرية إلى «مدينة شائخة» حال عدم التحرك الفورى.

جانب من سور الكورنيش المتهالك

وأضاف «عبد الباسط»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الأمر يتطلب تشكيل لجنة فنية هندسية مكبرة تضم فى عضويتها أساتذة وخبراء من المجلس الاعلى للآثار والمحافظة، ممثلة فى لجنة الحفاظ على التراث وكليتى الهندسة والفنون الجميلة، لاختيار مجموعة نماذج فريدة من المبانى التراثية وتسجيلها فى قائمة منفصلة للحفاظ عليها، مشيرا الى أنه من الصعوبة بمكان الحفاظ على جميع المبانى القديمة التى تجاوز عمرها 80 فى الاسكندرية كونها تحتاج الى ميزانية ضخمة.

وتابع: «لدينا فى كل حى مجموعة من المبانى القديمة والتى تعدت اعمارها 80 سنة لكن الحفاظ عليها جميعا يحتاج الى ميزانية مالية ضخمة، بحيث يتم مراعاة القيمة التراثية والفنية لهذة المبانى التى سيتم اختيارها بعناية، فضلا عن اعادة عمل تخطيط عمرانى للأحياء القديمة المتهالكة بما يتناسب مع قيمتها التراثية والتاريخية».

جانب من سور الكورنيش المتهالك

وحذر الخبير الأثرى، أحمد عبدالفتاح، عميد الأثريين فى الاسكندرية، من ضياع السور واختفائه تماما خلال سنوات قليلة إذا لم يكن هناك تدخل عاجل من المحافظة باعتباره المسؤولة عنه، حيث يواجه سور كورنيش الإسكندرية العتيق، خطر الاختفاء والضياع بعدما تسببت مظاهر الإهمال وانعدام الترميم منذ انشائه منذ ما يقرب من 90 عاماً، فى ضياع كيلومترات منه، فضلاً عن تآكل كتل احجار «الميمونايت» المستخدمة فى بنائه، فضلاً عن تعرض بعضها للسرقة على مدى سنوات مضت.

وأوضح «عبدالفتاح»، لـ«المصرى اليوم»، أن السور العتيق يعد معلم رئيسى من معالم المدينة الساحرة، عروس البحر الابيض المتوسط، وأنشأه الملك فاروق الأول عام 1930 واستمر فى بنائه لمدة 6 سنوات حتى عام 1936، بطول حوالى 20 كيلومترا ولم يتبقى منه سوى مسافة تصل إلى حوالى 2 كيلومترا فقط والواقعة من منطقة السلسلة فى الشاطبى وحتى الميناء الشرقية فى منطقة بحرى.

جانب من سور الكورنيش المتهالك

وشدد على ضرورة التدخل لحماية الجزء المتبقى من السور واعتباره تراث ضمن المبانى والمنشآت التراثية فى الاسكندرية، مستطرداً: اذا كان السور لم يمر عليه 100 عام حتى يتم تسجيله فى عداد الآثار وفقا لقانون حماية الآثار، إلا انه يتوجب انطلاقا من المسؤولية المجتمعية والتاريخية على محافظة الاسكندرية حماية السور باعتباره تراث تاريخى ومعلم رئيسى من معالم الاسكندرية.

وأعرب عن غضبه بسبب قيام الشباب والفتيات «الحبيّبة» بكتابة عبارات الحب والغرام على السور وتشويهه بشكل بالغ السوء، فضلاً عن تحويله الى لوحة اعلانات مكبرة بطول الكورنيش لتدوين عبارات الغزل وأسماء المحبوبين، وكذا قيام البعض بكتابة أسماء محلات وخلافه بهدف الترويج لسلعهم وبضائعهم غير عابئين بما يرتكبونه من جريمة فى حق التراث السكندرى.

واللافت للنظر أنه على الرغم من تآكل سور صخور الكورنيش العتيق، واهماله وتركه وحيدا يصارع الزمن نجد الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، تنفذ مشروع حماية للكورنيش ذاته بطول 850 متراً من منطقة الميناء الشرقية وحتى منطقة الرمل، لحماية الكورنيش من خطر النحر بفعل الامواج العاتية، من خلال انزال كتل خرسانية ضخمة قبل الكورنيش لتكسير الامواج وحماية السور من الانهيار حيث ترتفع الامواج فى فصل الشتاء لتعلو السور وتقفز الى الجانب الاخر من طريق الكورنيش.