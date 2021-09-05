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بـ«أشيك حفل في الساحل».. حماقي يختتم «صيف 2021» (صور)

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بـ«أشيك حفل في الساحل».. حماقي يختتم «صيف 2021» (صور) بـ«أشيك حفل في الساحل».. حماقي يختتم «صيف 2021» (صور)

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اختتم المطرب محمد حماقي مساء السبت صيف ٢٠٢١ بالساحل الشمالي بواحدة من أرقي الحفلات التي أطلق عليها لقب «أشيك حفل بالساحل» وحضور كامل العدد.

قدم حماقي خلال فترة ما قبل غروب الشمس عدد من أغانيه بداية من «نفسي ابقي جنوا» التي استقبله بها الحضور هتافات وصيحات الإعجاب بعدها اعرب عن سعادته بتواجده وسط جمهور يغلب عليه الأحباب والأصدقاء المقربين ثم قدم «أجمل يوم» و«يزلزل».

بعدها حرص حماقي على توجيه التحية للمشاهير من الحضور على رأسهم المنتج تامر مرسي وحرمه نسرين إمام والفنان حمدي المرغني وحرمه الفنانة إسراء عبدالفتاح ومحمد زكي وحرمه، وخص بالشكر أسرته زوجته نهلة الحاجري وابنته تومي نظرا لتحملهم عدم تواجده معهم لفترات انشغاله في تحضير ألبوم «يا فاتني».

وقدم حماقي أغنية «مالوش لازمة العتاب» بناء على رغبة فاطمة درة أم زوجته والتي وصفها بأنها افضل ١٠٠ مرة من تخيله الحماه المثالية.

وواصل حماقي الحفل مقدما العديد من أغانيه التي تالق بها طوال مشواره الفني مع غياب الشمس منها «ما بلاش»، «ناويها» ،«احلي حاجة فيكي» ،«يا ستار» .

وقدم حماقي الخمسة أغنيات الجديدة التي أطلقها مؤخرا من ألبوم «يا فاتني» والتي حصدت جميعها تريندات المركز الأولى على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك تلبية لرغبات الجمهور وهي «زيها مين»، «لوهتسيب» ،«تك»، «طالع موضة» بالإضافة إلى «عرض مستمر».

وقام حماقي باهداء أغنية «أم الدنيا» للمنتج تامر مرسي تقديرا لدوره في صناعة الفن والإعلام المصري.. واهدي أغنية «قادرين نعملها» لكل من يساهم ويدعم المرحلة الحالية من بناء .

شارك في إحياء الحفل ال dj سكر وحرص حماقي في ختامه على توجيه التحية لمنظم الحفل المنتج وليد منصور ومدير أعماله وراع الحفل المنتج حمدي بدر ومهندسي الصوت أندرو وعماد نبيل واضاءة احمد حجي وفيليب ومسرح أحمد الحمامصي وتصوير إبراهيم السماك.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من اغان «يا فاتني» خلال الفترات القادمة لتتواصل إحتفالات ومفاجأت حماقي التي ينوي إطلاقها إحتفالا بالالبوم.

المصرى اليوم

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