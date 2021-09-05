منها لقاح كورونا .. 7 تطعيمات تحميك من الأمراض قبل فصل الشتاء

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فصل الشتاء تنتشر فيه الأمراض والعدوى مثل فيرس كورونا والأنفلونزا الموسمية، وذلك بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة لذلك يحرص عدد كبير من المواطنين من الكبار والصغار على تلقي التطعيمات والأمصال.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدمتها للقراء، وترصد 6 تطعيمات يجب تناولها قبل بدء فصل الشتاء تحديدا للأطفال بسبب أنهم الأكثر عرضة للإصابة من غيرهم لاختلاطهم ببعضهم البعض في المدارس.

الحصول على لقاح فيرس كورونا من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة، ثم الانتظار الرسالة لتحديد موعد تلقي اللقاح، للأشخاص البالغين، ومع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر، أصبح من الضروري تناول اللقاح للتقليل من فرص الإصابة بفيروس كورونا.

أعراض الأنفلونزا الموسمية تتشابة كثيرا مع فيروس كورونا، وهو يعد من أهم التطعيمات خاصة للأطفال مع بدء موسم الدراسة، لتجنب الإصابة بعدوى الأنفلونزا كما ان هذا المصل يقبل عليه الكبار والأطفال الذين يعانون من الحساسية.

الالتهاب الرئوي يكثر انتشاره في فصل الشتاء، وهذا المصل يساعد على القضاء عليه، ويأخذ مرة واحدة في العمر، في أي وقت من العام.

فيروس الروتا يتسبب في النزلات المعوية والجفاف، يتم إعطائه للأطفال قبل عمر الـ 6 أشهر، يتم التطعيم على جرعتين بينهما شهران.

الجديري المائي هو أكثر الأمراض المعدية التي تنتشر بين الأطفال داخل المدارس ولذا يجب أن يتناول هذا المصل للأطفال قبل فصل الشتاء.

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تطعيم الأنفلونزا البكتيري يعمل على الوقاية من التهاب الأذن الوسطى، والأغشية المخاطية والالتهاب الرئوي، ويأخذه مرة واحد فقط في العمر، وأصبح مؤخرا من التطعيمات الإجبارية للأطفال في مراكز التطعيمات والأمصال.

تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد «ميجا سنتر» - صورة أرشيفية

هذا المصل لمرضى حساسية الجيوب الأنفية، ويتم أخذه بعد إجراء عدة اختبارات لمعرفة أسباب الحساسية، سواء كانت حساسية موسمية من حبوب اللقاح، أو حساسية دائمة من الأتربة والفطريات، وهو كورس يتم اخذه على جرعات أسبوعية.

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