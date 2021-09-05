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نجاة نائب برلماني من الموت في حادث سيارة

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نجاة نائب برلماني من الموت في حادث سيارة نجاة نائب برلماني من الموت في حادث سيارة

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نجا النائب أحمد حلمي الشيشيني، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، أمس السبت، من الموت بعد حادث تصادم سيارته في قرية منشية مهنا التابعة لمركز كوم حمادة.

وكان النائب أحمد الشيشيني في زيارة لقرية منشية مهنا التابعة لدائرة مركز كوم حمادة، السبت، حيث التقى بعدد من أهالي القرية لمناقشة مشاكلهم تمهيدا لعرضها على المسئولين لحلها.

وأثناء عودته من قرية منشية مهنا، فقد السيطرة على السيارة عند دوران بين قرية منشية مهنا ومفارق كوم حمادة فاصطدمت بالرصيف، فيما تمنى عدد من أهالي كوم حمادة الشفاء العاجل للنائب.

المصرى اليوم

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