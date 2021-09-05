أخبار عاجلة

نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين -
"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية -
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات -
وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

عاجل | الذكور يفوقون الإناث بطوارئ مستشفيات

Print
عاجل | الذكور يفوقون الإناث بطوارئ مستشفيات السعودية عاجل | الذكور يفوقون الإناث بطوارئ مستشفيات
تصدر الذكور السعوديون، أعداد مراجعي مستشفيات وزارة الصحة خلال 2020، بـ 4.173.184 مراجعا، والمقيمون 740.752 ألفا، فيما بلغ عدد الإناث المراجعات السعوديات 3.173.184 مقابل 426.571 ألف مراجعة مقيمة.

المراجعون السعوديون حسب المناطق

الرياض

627.895

547.512

الذكور

الإناث

مدينة مكة

65.889

55.732

جدة

179.768

145.003

المدينه المنوره

378.429

354.830

القصيم

331.133

350.875

الحدود الشمالية

111.209

99.982

جازان

441.182

369.081

نجران

195.663

186.361

الباحة

119.456

113.898

الجوف

99.269

116.701

الشرقية

124.164

84.738

تبوك

50.647

40.773

عسير

340.059

14.077

حائل

227.663

240.757


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر

السعودية تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر

وزير الخارجية: السعودية بعيدة كل البعد عن التورط في 11 سبتمبر

وزير الخارجية: السعودية بعيدة كل البعد عن التورط في 11 سبتمبر