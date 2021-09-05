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تصدر الذكور السعوديون، أعداد مراجعي مستشفيات وزارة الصحة خلال 2020، بـ 4.173.184 مراجعا، والمقيمون 740.752 ألفا، فيما بلغ عدد الإناث المراجعات السعوديات 3.173.184 مقابل 426.571 ألف مراجعة مقيمة.

المراجعون السعوديون حسب المناطق

الرياض

627.895

547.512

الذكور

الإناث

مدينة مكة

65.889

55.732

جدة

179.768

145.003

المدينه المنوره

378.429

354.830

القصيم

331.133

350.875

الحدود الشمالية

111.209

99.982

جازان

441.182

369.081

نجران

195.663

186.361

الباحة

119.456

113.898

الجوف

99.269

116.701

الشرقية

124.164

84.738

تبوك

50.647

40.773

عسير

340.059

14.077

حائل

227.663

240.757