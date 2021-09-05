رسالة خالد الغندور لجماهير الأهلي بعد حلقة شيكابالا

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وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي بعد حلقة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»:«حلقة اكثر من رائعة وشيكا رائع في اجاباته واتمني ان الاهلاوية المحترمين وهم كثيرون جدا يلفظوا الشتامين واللي دورهم اثارة الفتنة بين الجماهير وده اللي ابحث عنه طوال سنوات عملي العدل فقط بين الجميع والاحترام».

وأضاف :«مع مصر الجديدة لازم يكون فيه كورة جديدة قائمة على النظام والعدل واللي يكسب يكسب».

وكان شيكابالا، دخل في نوبة بكاء، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، وذلك عقب عرض برنامج الحكاية فيديو لأراء جماهير الزمالك في الجوهرة السمراء، والتى أسفرت عن اجماع الجماهير على موهبة ومكانة شيكابالا داخل الزمالك مما جعل اللاعب يتأثر ويدخل في نوبة بكاء فرحا بكلام الجماهير البيضاء عنه.