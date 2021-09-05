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«صنفهم ضمن القرود».. «فيسبوك» يعتذر عن الإساءة لذوي البشرة السوداء

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«صنفهم ضمن القرود».. «فيسبوك» يعتذر عن الإساءة لذوي البشرة السوداء «صنفهم ضمن القرود».. «فيسبوك» يعتذر عن الإساءة لذوي البشرة السوداء

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كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن مسيء، يعود تاريخ نشره على «فيسبوك» إلى 27 يونيو 2020، ويحمل عنوان «رجل أبيض ينادي رجال شرطة بخصوص رجال ذوي بشرة سوداء في المارينا، والذي يظهر رجالا ذوي بشرة سمراء يشتركون في خلافات مع ضباط شرطة ومدنيين بيض».

ولفتت «ديلي ميل» أنه فور انتهاء الفيديو يسأل «فيسبوك» مستخدميه إن كانوا يرغبون في «الاستمرار في مشاهدة مقاطع فيديو عن الرئيسيات»، والتي يندرج تحتها «القرود».

وقد أصدر موقع «فيسبوك»، أمس اعتذارا بعد أن وصف نظامه للذكاء الاصطناعي الرجال السود بأنهم «قرود»، وأكد متحدث باسم «فيسبوك» أن ما حدث هو «خطأ غير مقبول بشكل واضح».

- صورة أرشيفية

وقال: «لقد قمنا بتعطيل ميزة توصية الموضوع بالكامل، بمجرد أن أدركنا أن هذا كان يحدث، وذلك لكي نتمكن من التحقيق في السبب ومنع تكرار ذلك».

وتابع «فيسبوك» في بيان: «نعتذر لأي شخص قد يكون قد رأى هذه التوصيفات المسيئة».

من ناحيته، أكد مدير منتج قسم «فيسبوك ووتش» للفيديوهات أن الشركة «تبحث في السبب الجذري وراء الخطأ غير المقبول».

المصرى اليوم

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