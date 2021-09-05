مظاهرات في فرنسا ضد بطاقة المرور الصحية الخاصة بـ«كوفيد 19»

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تظاهر آلاف في جميع أنحاء فرنسا يوم السبت لثامن عطلة نهاية أسبوع على التوالي احتجاجا على بطاقة المرور الصحية الخاصة بكوفيد-19 والتي تتيح للمواطنين دخول أماكن كثيرة.

وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من 140 ألف شخص تظاهروا، انخفاضا من حوالي 160 ألفا في نهاية الأسبوع الماضي. وتم تنظيم نحو 200 مسيرة في جميع أنحاء فرنسا، في باريس ومدن كبيرة أخرى بما في ذلك مرسيليا ونيس وتولوز.

وقامت الشرطة باعتقال 21 شخصا بينهم ثلاثة في باريس.

وعلى الرغم من أنه تم تطعيم غالبية الناس في فرنسا ضد كوفيد-19 يقول المتظاهرون إن بطاقة المرور الصحية تتضمن تمييزا ضد أولئك الذين لم يتم تطعيمهم وانتهاكا للحريات المدنية للأفراد.

ولا يمكن للناس دخول الحانات أو المطاعم أو المتاحف أو الأماكن الرياضية بدون البطاقة الصحية.

وبدأت الموجة الرابعة من إصابات كوفيد-19 تتراجع في فرنسا لكن الحكومة تواصل تطبيق العديد من القيود مع إعادة فتح المدارس بعد العطلة الصيفية.