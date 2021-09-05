أخبار عاجلة

رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين -
"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية -
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات -
وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) -
أوباما: كنت أتمنى المشاركة في نهائي القرن أمام الأهلي.. وكنا نعلم برحيل فرجاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

مظاهرات في فرنسا ضد بطاقة المرور الصحية الخاصة بـ«كوفيد 19»

Print
مظاهرات في فرنسا ضد بطاقة المرور الصحية الخاصة بـ«كوفيد 19» مظاهرات في فرنسا ضد بطاقة المرور الصحية الخاصة بـ«كوفيد 19»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تظاهر آلاف في جميع أنحاء فرنسا يوم السبت لثامن عطلة نهاية أسبوع على التوالي احتجاجا على بطاقة المرور الصحية الخاصة بكوفيد-19 والتي تتيح للمواطنين دخول أماكن كثيرة.

وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من 140 ألف شخص تظاهروا، انخفاضا من حوالي 160 ألفا في نهاية الأسبوع الماضي. وتم تنظيم نحو 200 مسيرة في جميع أنحاء فرنسا، في باريس ومدن كبيرة أخرى بما في ذلك مرسيليا ونيس وتولوز.

وقامت الشرطة باعتقال 21 شخصا بينهم ثلاثة في باريس.

وعلى الرغم من أنه تم تطعيم غالبية الناس في فرنسا ضد كوفيد-19 يقول المتظاهرون إن بطاقة المرور الصحية تتضمن تمييزا ضد أولئك الذين لم يتم تطعيمهم وانتهاكا للحريات المدنية للأفراد.

ولا يمكن للناس دخول الحانات أو المطاعم أو المتاحف أو الأماكن الرياضية بدون البطاقة الصحية.

وبدأت الموجة الرابعة من إصابات كوفيد-19 تتراجع في فرنسا لكن تواصل تطبيق العديد من القيود مع إعادة فتح المدارس بعد العطلة الصيفية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في مقابلة صحفية .. متحدث طالبان: دور المرأة "الولادة" فقط ولا حاجة لها في الحكومة

في مقابلة صحفية .. متحدث طالبان: دور المرأة "الولادة" فقط ولا حاجة لها في الحكومة

انقلابيو غينيا يعلنون إجراء سلسلة مشاورات لتشكيل الحكومة

انقلابيو غينيا يعلنون إجراء سلسلة مشاورات لتشكيل الحكومة

وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة في سطور

وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة في سطور

غوتيريش: تشكيل الحكومة اللبنانية خطوة مهمة وهناك أشياء أخرى يجب حلّها

غوتيريش: تشكيل الحكومة اللبنانية خطوة مهمة وهناك أشياء أخرى يجب حلّها