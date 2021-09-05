«زي النهارده».. وفاة السلطان سليمان القانوني 5 سبتمبر 1566

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في ٦ نوفمبر ١٤٩٤ ولد السلطان العثمانى سليمان القانونى، وهو أحد أشهر السلاطين العثمانيين وأقواهم وأطولهم حكما،فقد حكم لمدة ٤٦ عاماً،بدأت من١٥٢٠وقد سماه الغربيون سليمان العظيم،أما لقب «القانونى» فلأنه عرف بسنه الكثير من القوانين لتنظيم شؤون الدولة،وظلت هذه القوانين تطبق حتى القرن التاسع عشر الميلادى، وفى عهده زادت مساحة الدولة العثمانية لأكثر من الضعف، حيث فتح شمال إفريقيا،وامتد سلطانه للمجر وڤيينا وبلجراد، وشهد عهده توسعا عمرانيا والكثير من أعمال البناء، ومما بناه جامع السليمانية، كما قام بحملة معمارية في القدس ورمم سورها، كما قام بإصلاحات قضائية، وكان راعيا كبيرا للثقافة والفنون والأدب،وقد خرق التقاليد الاجتماعية العثمانية بزواجه من واحدة لم تكن من حريم القصر(روكسلانا)، ومما لا يعرفه البعض أنه كان شاعرا مجيدا،وكتب قصائد رائعة وكثيرة فى«روكسلانا»، وكان مجيدا في الخط العربى، ويجيد عددا من اللغات الشرقية من بينها العربية، وتمتع بخبرة في المجوهرات، وقبل كل ذلك فقد كان قائدا عظيما لجيوشه، ومات أثناء حصاره لمدينة سيكتوار «زى النهارده»، في ٥سبتمبر ١٥٦٦، وكان قد نجح في وأد كل التمردات التي واجهته، مثل تمرد جان بردى الغزالى في الشام، وأحمد باشا في مصر، وقلندر جلبى في قونية ومرعش، وشهدت القوات البحرية في عهده نمواً كبيراً وأصبحت مسؤولة عن حماية مياه البحار التي تطل عليها الدولة، بل والبحر الأحمر،واستولى على سواكن ومصوع وسواحل الحبشة، مما أنعش التجارة بين آسيا والغرب، كما انفتح على الغرب والدول الأوروبية وعقد عددا من الاتفاقات المهمة.