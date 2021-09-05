«زي النهارده».. منظمة أيلول الأسود تنفذ عملية ميونخ 5 سبتمبر 1972

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في سبتمبر 1970، وقعت صدامات بين الجيش الأردنى وقوات منظمة التحرير الفلسطينية المتمركزة في الأردن، وتم طرد أفراد منظمة التحرير من الأردن إلى لبنان، وكان رئيس الوزراء الأردنى ووزير الدفاع آنذاك هو وصفى التل،وتشكلت رداً على ذلك منظمة أيلول الأسود للرد على ما تعرض له الفلسطينيون على يد الأردنيين والإسرائيليين، وانعقدت قيادة المقاومة الفلسطينية في سبتمبر 1971،واتخذت مجموعة قرارات منها تعزيز المقاومةفى لبنان وشن هجمات على إسرائيل انطلاقامن الجنوب وتشكلت قيادةالمنظمة من بعض الكوادر الذين تلقوا دوراتهم الأمنية الأولى في مصر في منتصف 1968وكان منهم(أبومحمدالعمرى) و(أبوحسن سلامة) و(أبوداود) ولم يكن المسؤول عن تنظيم عمليات منظمة أيلول الأسود معروفاً، ولكن أشيع أن صلاح خلف (أبوإياد) هو رئيسها غير أنه نفى ذلك وقد حددت المنظمة مجموعة من العمليات، وكان منها اغتيال وصفى التل في القاهرة في 28 نوفمبر 1971، حيث رأت فيه المنظمة المسؤول الأول عن مذبحة أيلول الأسود ومن العمليات الأخرى للمنظمة محاولة اغتيال زيد الرفاعى في لندن في 12 ديسمبر 1971 واغتيال موشيه حنان يشى (باروخ كوهين) في 28 يناير 1973 وعملية الدار البيضاء في المغرب في 20 أكتوبر1974أثناء انعقاد مؤتمرالقمة العربية،وعملية ميونخ الشهيرة في ألمانيا،حيث علمت المنظمة بمشاركة وفد إسرائيلى في هذا الأولمبياد فخططت لضربها وقاد المجموعة التي قامت بالعملية «محمد داوود عودة» المعروف بـ«أبوداوود»والتى لفت انتباه الفلسطينيين وجود احتفال للوفدالأمريكى بمبنى العلاقات والإعلام، وحين وصل أفراد من البعثة الأمريكية ثملين وبدأوا تسلق السياج اختلط بهم الفدائيون وساعدوا بعضهم بعضاً على تسلق السياج واقتحم الفدائيون مقر البعثة الإسرائيلية وكان الرياضيون نياماً «زي النهارده»فى 5 سبتمبر1972وتم احتجاز 11 فرداً من الفريق الأوليمبى الإسرائيلى كرهائن وفشلت عملية الإنقاذ وقام الفدائيون بقتل 11 رياضياً إسرائيلياً وضابط شرطة ألمانى وطيار مروحية ألمانى واستشهد 5 فدائيين من الثمانية، وأطلقت ألمانيا سراح الفلسطينيين الثلاثة الناجين في 29 أكتوبر سنة 1972 إثر عملية خطف لطائرة تعود لشركة لوفتهانزا الألمانية كانت متوجهة من بيروت إلى ألمانيا الاتحادية.