«زي النهارده».. وفاة الأم تريزا 5 سبتمبر 1997

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اسمها الأصلى «أجنيس جونكزا بوجاكسيو»، وهى ممرضة وراهبة هندية ألبانية الأصل، أوقفت حياتها كلها على خدمة الإنسانية فاستحقت جائزة نوبل للسلام عام ١٩٧٩، واسمها الذي يعرفه العالم هو «الأم تريزا» وهى مولودة في ٢٧ أغسطس عام ١٩١٠، في قرية سوكجية من عائلة مهاجرة إلى يوغسلافيا أصلها ألبانى، كانت تعمل في الفلاحة، تعلمت تريزا في بداية حياتها في مدرسة لليسوعيين في الرهبانية اليسوعية اليوغسلافية، وفى نوفمبر من عام ١٩٢٨ أرسلت إلى دبلن في أيرلندا للدراسة الريفية وبعد عام تم إرسالها للبنغال لتعمل في دير لوريتو، وفى ١٩٣١ دخلت في سلك الرهبنة واتخذت لنفسها اسم «الأخت تريزا»وفى عام ١٩٣٧، نذرت نفسها وأصبحت الأم تريزا، وفى ١٩٤٨،اهتمت الأم تريزا بالعناية بالأطفال المهملين، وخلعت زى الرهبنة وارتدت زى السارى الهندى القطنى بلونه الأبيض والخط الأزرق،ثم توجهت لدير للرهبنة الأمريكية معنى بالعناية الطبية والتمريض إلى أن تلقت تبرعات أسست بها جمعيتها لراهبات المحبة في ١٩٥٠التى ركزت اهتمامها على الأطفال العجزة والمشردين،وفى عام ١٩٥٧ اهتمت بالمصابين بالجذام ثم أسست جمعية «أخوة المحبة» عام ١٩٦٣، وحينما كانت في الخامسة والسبعين من العمر ذهبت إلى الحبشة لمساعدة المنكوبين هناك، توفيت الأم تريزا «زى النهارده» في ٥ سبتمبر ١٩٩٧عن ٨٧ عاماً، وقد عرفت بزهدها وتجردها.. وعدم الخضوع لإغواء المال.