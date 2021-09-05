«الآثار طلعت فخار».. اعترافات قاتل زميله أثناء التنقيب في العياط

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ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة العياط، واتهام أحدهم بقتل شريك لهم أثناء عملية التنقيب، تم تحرر محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لتحقيق.

كان قسم شرطة العياط تلقي بلاغا من المستشفى بوصول نجار 38 عاما مصابا بطلق خرطوش في منطقة البطن وتوفي اثناء إسعافه، وانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، واستمعت إلى أقوال أسرة المجني عليه.

كشفت التحريات الأولية أن موظف بإحدى شركات البترول، قام بنقل المجني عليه إلى المستشفى، وبمواجهته اعترف أن المجني عليه وآخرين يعملون معا في التنقيب عن الآثار بمنطقة جبيلة لقرية كفر تركي في العياط جنوب الجيزة.

وتمكن ضباط القسم من ضبط باقي المتهمين وعددهم 5 متهمين، وبمناقشتهم اعترف أحدهم بقتل المجني عليه، أثناء عملية التنقيب عن الآثار، وقال إنهم كانوا ينقبون عن الآثار وأثناء ذلك طلب منهم المجني عليه التوقف عن البحث والانصراف.

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وأضاف المتهم: «شعرت بالغدر أن المجني عليه سيقوم باستخراج الآثار عقب انصرافنا فأحضرت فرد خرطوش وعدت إليه مرة أخرى فوجدته جالسا أمام قطعة فخار فظننت أنها أثرية، فاطلقت عليه النار واكتشف بعدها أن القطعة فخار عادية يستخدمها المجني عليه في أعمال الدجل في البحث عن الآثار».