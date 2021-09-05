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حادث أتوبيس السويس .. الأهالي يتوافدون إلى المستشفى للتبرع بالدم للمصابين

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حادث أتوبيس السويس .. الأهالي يتوافدون إلى المستشفى للتبرع بالدم للمصابين حادث أتوبيس السويس .. الأهالي يتوافدون إلى المستشفى للتبرع بالدم للمصابين

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توافد عدد كبير من أهالي السويس إلى المركز الإقليمي للتبرع بالدم داخل مستشفى السويس العام، فجر اليوم الأحد، لصالح مصابي حادث اصطدام أتوبيس سياحي بالحاجز الخرساني بطريق القاهرة السويس وانقلابه.

كما انتقل عدد من فرق التمريض إلى مستشفى السويس العام لمساعدة الطاقم الطبى وللتبرع لمصابي الحادث.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم اتوبيس رحلات عائدا من مدينة شرم الشيخ ومتجه إلى القاهرة.

فيما انتقل عدد من القيادات التنفيذية والدكتور اسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة في السويس إلى مستشفى السويس العام لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث.

وأفادت المعاينة الأولية بأن سائق الأتوبيس عقب خروجه من طريق وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى فوجئ برصيف حاجز حارة السيارات الملاكي فاصطدم بها وحينما حاول تدارك الأمر انقلب الأتوبيس على الجانب الأيسر.

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مصرع ٨ أشخاص وإصابة ٣٨ آخرين في حادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس القاهرة
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المصرى اليوم

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