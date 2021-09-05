مشاهير الفن السابع يتنافسون على خطف الأنظار .. السينما والطبيعة تحتضنان «فينسيا» السينمائى

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فى أجواء المدينة الإيطالية الساحرة المطلة على النهر العتيق، وبحضور نجوم وعشاق السينما، تتواصل فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان فينسيا السينمائى الدولى، حتى 11 سبتمبر الجارى، حيث تعرض أفلاما من 59 دولة.

وتشهد فعاليات المهرجان هذا العام عودة قوية لنجوم هوليوود، الذين عزف معظمهم عن المشاركة فى العام الماضى بسبب جائحة كورونا، فى وقت يتطلع خلاله قطاع السينما للخروج من أزمة أحدثتها حالة الطوارئ الصحية.

ويأمل منظمو المهرجان أن تساهم الإجراءات الوقائية المشددة فى نجاح فعالياته على مدى 11 يوما دون متاعب، وتفتح دور العرض أبوابها بنصف طاقتها الاستيعابية، فضلا عن إضافة جدار لحجب الريد كاربت عن الحشود التى تجمعت أملا فى الحصول على توقيع من نجوم السينما أمام مقر المهرجان الرئيسى.

أسرة فيلم الافتتاح «أمهات موازيات»

وألزم المهرجان المشاركين والحضور بحيازة بطاقة مرور صحية أو تقديم فحص سلبى يثبت الخلو من فيروس كورونا.

وقال مدير المهرجان ألبرتو باربيرا: «الجميع كان متحمسا للعودة، لإعادة الفتح، للانطلاق من جديد، لعرض الأفلام التى ظلت على الأرفف لعام ونصف العام، بل ربما عامين».

وأضاف أن الكثير من النجوم والمشاهير يحضرون مهرجان العام الحالى، وإن لن يتسنى للمعجبين الاقتراب منهم بسبب الإجراءات الوقائية.

مات ديلون وزوجته

واستقبل المهرجان، خلال فعالياته ومنذ انطلاقه الأربعاء الماضى، عددا من النجوم من أبطال الأفلام المتنافسة، منهم أسرة فيلم الافتتاح «أمهات موازيات» Madres Paralelas، للمخرج الإسبانى بيدرو ألمودوفار، والفنانين بينلوبى كروز وإسرائيل إليجالدى وجوليتا سيرانو وروسى دى بالماوميلينا سميث.

ويتناول الفيلم قصة امرأتين «جانيس وآنا» على وشك الولادة فى المستشفى، كلتاهما عزباء وحملت مصادفة، إحداهما «جانيس» أكبر سنا ولا تشعر بالندم على ما حدث، وتواجه الأمر ببهجة، بينما الأخرى «آنا» مراهقة وتشعر بالخوف والندم والصدمة، وتحاول «جانيس» تشجيعها، ويدور بينهما حوار، وتخلق الكلمات القليلة التى تتبادلانها فى هذه الساعات رابطا وثيقا للغاية بين الاثنتين، بحيث ستتغير حياة كلتيهما.

المخرجة جين كامبيون

وشهدت فعاليات المهرجان إقامة مؤتمر صحفى لأسرة الفيلم، حيث قال مخرجه بيدور ألمودوفار: «لقد ولدت كمخرج سينمائى عام 1983 فى فينسيا فى قسم ميزوجيورنو ميزانوت، وبعد 38 عاما، دُعيت لافتتاح المهرجان، ولا أستطيع أن أعبر عن هذا الفرح والشرف، وكم يعنى هذا بالنسبة لى دون الوقوع فى الرضا عن النفس»، وتابع: «أنا ممتن جدا للمهرجان على هذا التقدير، وآمل أن أكون على مستوى ذلك».

وعلق «ألبرتو باربيرا»، مدير مهرجان «فينسيا»: أنا ممتن للمخرج بيدرو ألمودوفار لمنحنا امتياز افتتاح مهرجان الأفلام بفيلمه الجديد، وهو صورة مكثفة وحساسة لامرأتين وهما تتعاملان مع الحمل بعواقب لا يمكن التنبؤ بها، وتضامن المرأة والجنس، يتم اختبارها بحرية كاملة وبدون رياء، كل ذلك على خلفية الحاجة التى لا مفر منها للحقيقة التى يجب متابعتها بلا هوادة، وتابع: هذه عودة مرحب بها للغاية إلى فينسيا فى المسابقة بعد جائزة الأسد الذهبى 2019 لإنجاز مدى الحياة، وبعد سنوات عديدة من نجاح فيلم «النساء على وشك الانهيار العصبى» الذى يمثل انتصاره الكبير على الساحة الدولية.

جورجينا

ومن بين الأفلام الأخرى التى تنافس على جائزة الأسد الذهبى لأفضل فيلم «SPENCER» الذى تجسد فيه كريستين ستيوارت شخصية الأميرة ديانا، واستبق عرضه حضور ابنتىّ شقيق الأميرة الراحلة ديانا سبنسر وهما الليدى أيميليا سبنسر والليدى إليزا سبنسر.

وأيضا فيلم «THE Power Of The DOG» للمخرجة جين كامبيون، ومن بطولة بيندكت كمبرباتش وكريستين دانست، الذين استقبلهم المهرجان وأقيم لهم مؤتمر خاص وسط حضور كبير من رواد المهرجان.

وبعيدا عن الفعاليات السينمائية، تفرض طبيعة مدينة فينسيا أجواء ساحرة على الحاضرين والمتواجدين بها، الذين يحرصون على توثيق ذلك الحضور بالصور التذكارية، إذ حرص أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية على التقاط الصور التذكارية منذ لحظة وصولهم إلى المهرجان، حيث التقطوا «فوتوسيشن» فى أحضان نهر فينسيا وعلى القوارب الشهيرة والمميزة التى توصلهم إلى مقر انعقاد فعاليات المهرجان، وظهر المخرج الكورى «بونج جون هوو» فى لقطات طريفة ممسكا بمروحة تغطى جانبا من وجهه أمام الكاميرات، كما ظهر فى صور أخرى مع زملائه من أعضاء لجنة التحكيم.

سيرينا

وحرصت الممثلة سيرينا روزى على التقاط «فوتوسيشن» على البحر، وظهرت منطلقة بحرية وارتدت فستانا أحمر واسعا لتخطف أنظار رواد المهرجان، وحضر الممثل «مات ديلون» بصحبة زوجته «روبيرتا ماسترومينيتش» ليخطفا بدوريهما الكاميرات. «جورجينا رودريجز» وجه آخر تميز بسرقة الكاميرات والأنظار خلال مشاركة صاحبته فى فعاليات المهرجان، حيث تنافست عارضة الأزياء الشهيرة فى ارتداء أحدث صيحات الموضة وأكثرها جاذبية مع نجمات السينما، لتتصدر اهتمام وسائل الإعلام بصورها داخل القوارب النهرية الموصلة لمقر إقامة الفعاليات.

كما خطفت الأنظار العارضة الشهيرة أدريانا ليما بخرقها حظر القبلات، بسبب كورونا، حيث ظهرت لتقبل صديقها «آندرى ليمرز».