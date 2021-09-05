دماء وجثث على الطريق.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس السويس (صور)

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ارتفع عدد وفيات حادث أتوبيس طريق السويس إلى ١٢ قتيلا بعد مصرع 4 مصابين متأثرين بإصاباتهم الخطيرة، فيما أصيب ٣٤ آخرين في الحادث الذي وقع أمس السبت على طريق السويس - القاهرة بعد الكيلو ١٠٩.

سارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي السويس العام والجثث إلى المشرحة.

كانت نقطة إسعاف السويس تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب اتوبيس رحلات بالقرب من الكيلو ١٠٩ طريق السويس القاهرة تجاه القاهرة.

وأرسل الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس نحو ٣٠ سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفي العام لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية أن المصابين بينهم حالات خطيرة وحرجة وكانت الإصابات ما بين ارتجاج بالمخ ونزيف وكسور وكدمات وسحجات.

وأعلن الدكتور اسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، حالة الطوارئ بمستشفي السويس العام، وتم استدعاء جميع الأطباء من أقسام العظام والجراحة والأشعة.

وانتقلت قيادات المحافظة إلى موقع مستشفي السويس العام للوقوف على عملية إسعاف المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.

فيما انتقلت القيادات الأمنية بالسويس إلى مكان الحادث للوقوف على اسباب وإزالة آثار الحادث من الطريق.

وتبين أن الاتوبيس المنكوب كان قادما من شرم الشيخ متجها إلى القاهرة ،وعبر من وصلة الكيلو ١٠٩ وخرج إلى طريق السويس القاهرة ووقع الحادث بعد نحو ٢ كيلو بحسب ما ذكرته بعض المصادر.

وذكرت مصادر طبية أن بين المصابين والوفيات اطفال فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل ٨ جثث من مكان الحادث بينما تم نقع أربعة جثث أخرى من مستشفي السويس العام من المصابين الحالات الخطرة.

مصرع ٨ أشخاص وإصابة ٣٨ آخرين في حادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس القاهرة

مصرع ٨ أشخاص وإصابة ٣٨ آخرين في حادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس القاهرة