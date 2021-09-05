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حادث طريق السويس .. فريق النيابة ينتقل إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين (صور)

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حادث طريق السويس .. فريق النيابة ينتقل إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين (صور) حادث طريق السويس .. فريق النيابة ينتقل إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين (صور)

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انتقل فريق من النيابة العامة بالسويس، مستشفى السويس العام، لسماع أقوال المصابين بحادث تصادم حافلة ركاب «أتوبيس سياحي» بالحاجز الخرساني بطريق القاهرة السويس.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم اتوبيس رحلات عائدا من مدينة شرم الشيخ ومتجه إلى القاهرة.

واستمع فريق النيابة إلى اقوال المصابين بالحادث، والذى توفى فيه ١٢ مصابا وأصيب ٣٤ مصابا .

كما عاين فريق النيابة مكان الحادث آثار استخدام المكابح وكذلك آثار التدمير التي لحقت بالاتوبيس كما صعد الفريق على متن الأتوبيس لاجراء المعاينة.

وأفادت المعاينة الأولية بأن سائق الأتوبيس عقب خروجه من طريق وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى فوجئ برصيف حاجز حارة السيارات الملاكي فاصطدم بها وحينما حاول تدارك الأمر انقلب الأتوبيس على الجانب الأيسر.

مصرع ٨ أشخاص وإصابة ٣٨ آخرين في حادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس القاهرة
مصرع ٨ أشخاص وإصابة ٣٨ آخرين في حادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس القاهرة
مصرع ٨ أشخاص وإصابة ٣٨ آخرين في حادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس القاهرة

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المصرى اليوم

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