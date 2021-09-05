لميس الحديدي تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري

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كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز والإعلامية إيمان الحصري.

وقالت «الحديدي»، خلال تقديمها لبرنامجها «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»: «إيمان الحصري ستسافر يوم الأحد بإذن الله لتجري عملية جراحية، وأتمنى لها كل السلامة يارب، إيمان مرت بمرحلة صعبة، وهي تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الطبيب الذي تسبب في اللي حصلها من مشكلات ومضاعفات وكوارث، موضوعها صعب جدا وربنا يقومها بالسلامة».

وأضافت:«أما العزيزة ياسمين عبدالعزيز فأنا على تواصل معها ومع زوجها الفنان أحمد العوضي، أحمد موجود معها في سويسرا، وبلاش يا جماعة إشاعات وحاجات دمها مش خفيف، الناس سابوا الست التعبانة واللي حالتها صعبة وتجري عمليات وقاعدين يقولوا هي أطلقت وسابوا بعض، ياريت نرحم الناس شوية وندعمهم ونقف بجانبهم».

وتابعت :«ياسمين أجرت عملية جراحية، وهي في تحسن بطيء، والحديث عن حالتها الحرجة غير دقيق، ولكن هي في تحسن بطيء، ونتمنى لها كل الصحة وأن تعود لنا، وأؤكد أن أحمد العوضي جنبها في كل لحظة وداعم ومساند لها».