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حادث طريق السويس .. ارتفاع عدد الوفيات إلى 12 شخصًا بينهم أطفال (صور)

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حادث طريق السويس .. ارتفاع عدد الوفيات إلى 12 شخصًا بينهم أطفال (صور) حادث طريق السويس .. ارتفاع عدد الوفيات إلى 12 شخصًا بينهم أطفال (صور)

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قال مصدر مسؤول مرفق الاسعاف إن عدد المصابين في حادث انقلاب حافلة ركاب «أتوبيس» سياحي بالحاجز الخرساني بطريق القاهرة السويس بلغ 34 مصابا بينما ارتفع عدد الوفيات إلى ١٢ بينهم أطفال.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب اتوبيس تابع لإحدى شركات السياحة بالقاهرة قادم من شرم الشيخ يتضمن عددا من الأسر.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع على طريق «القاهرة_ السويس» اتجاه السويس، إذ انطلق الأتوبيس من القاهرة قاصدا مدينة شرم الشيخ في رحلة سياحية ويستقله عدد من الأسر.

وتابع المصدر أن الحادث وقع على مسافة 1 كيلومتر من كمين الكيلو 109، ومازالت جهود نقل المصابين جارية، وكذلك عدد الضحايا في الحادث والذى ارتفع نتيجة خطورة الحالات ووفاة بعضها فور وصولها المستشفى.

مصرع ٨ أشخاص وإصابة ٣٨ آخرين في حادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس القاهرة
مصرع ٨ أشخاص وإصابة ٣٨ آخرين في حادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس القاهرة
مصرع ٨ أشخاص وإصابة ٣٨ آخرين في حادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس القاهرة

المصرى اليوم

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