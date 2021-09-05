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المقاصة يعلن انتقال باسم مرسي إلى سيراميكا كليوباترا

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المقاصة يعلن انتقال باسم مرسي إلى سيراميكا كليوباترا المقاصة يعلن انتقال باسم مرسي إلى سيراميكا كليوباترا

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أكد عصام سراج، مدير التعاقدات والتسويق بنادي المقاصة، أن نادي سيراميكا كليوباترا، نجح في حسم صفقة باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيومي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال عصام سراج، في تصريحات تلفزيونية :«نادي سيراميكا كليوباترا، نجح في حسم صفقة باسم مرسي، ويتبقى فقط تنفيذ الاتفاق للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي»، مشيرًا :« لم يطلب التعاقد مع باسم مرسي، خلال الفترة الجارية».

وأشار :«لم نحسم أمر اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي، هناك جلسة ستجمع بين محمد عبدالجليل، المدير الفني للفريق مع وليد وهويدي،المشرف العام على الكرة، لحسم اللاعبين الراحلين»، مؤكدًا:«محمد عبدالجليل، مستمر في قيادة الفريق في الموسم المقبل».

المصرى اليوم

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