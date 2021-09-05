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أكد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا يفكر في الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال محمد عواد في تصريحات تلفزيونية: «لا أفكر في الرحيل عن نادي الزمالك في الفترة الجارية، رغبتي الأولى والثانية والثالثة الزمالك، وإن شاء الله الفترة القادمة تكون أفضل وأحسن لي»، مضيفًا: «الموسم الماضي كا صعبًا للغاية، ولكن في النهاية لحظة الفرح بتنسيك كل الصعوبات التي واجهتها، بطولة الدوري غالية عندنا كلنا وكنا نستحقها».

وأضاف: «انا أخذت فرصة جيدة، وربنا وفقني في الفترة التي شاركت فيها بشكل كبير، ووفقت مع الفريق، لعب في أصعب فترة في الموسم وأصعب المباريات»، مضيفًا: «في الوقت الذي لعبت فيه ساعدت فريقي في الوقت الذي كانوا يحتاجوني فيه».

وواصل: «الفريق البطل، يجب أن يكون جميع لاعبيه في كامل جاهزيتهم الفنية، ليكونوا على قدر المسئولية إذا احتاجهم الفريق في أي وقت».