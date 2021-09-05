السفير الأمريكي: الجامعات الأمريكية بالقاهرة تقدم مستوى تعليم ممتازًا للطلبة المصريين

صرح السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين أن الجامعات الأمريكية بالقاهرة تقدم مستوى تعليم عالي للمصريين وقال عبر الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة أن «الجامعات الأمريكية تقدم للطلبة المصريين تعليم بمستوى ممتاز عالمياً».

ويذكر أن الجامعات الأمريكية بالقاهرة قد أعلنت عودة الدراسة وجها لوجه بعد أكثر من عام من التعليم عن بعد واتخاذ الإجراءات المتخذة لضمان سلامة مجتمع الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين.

وحددت الجامعة عددا من الضوابط لعودة الدراسة وجها لوجه كالآتي

- ستعقد جميع الفصول الدراسية وجهاً لوجه، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

- تستخدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة أحدث وأفضل طرق التنظيف والتطهير في الحرم الجامعي، داخل وخارج قاعات الدرس.

- ستعمل جميع مرافق الجامعة بكامل طاقتها، بما في ذلك السكن الطلابي ومكتبات الجامعة والمرافق الرياضية ومنافذ الطعام والعيادة ومكتبات دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مع تطبيق إجراءات السلامة في جميع المرافق مثل ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتنظيف والتطهير.

-من أجل إعداد الطلاب الجدد لحياتهم داخل الحرم الجامعي، تم إطلاق برنامج توجيه الطلاب هذا الأسبوع تحت شعار «العودة إلى الحياة» حيث شارك الطلاب الجدد في أنشطة متعددة شملت جلسات تعريفية وجولات في الحرم الجامعي ومسابقات ونزهات في القاهرة.