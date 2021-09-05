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منتخب مصر الأول يخوض لقاء هاما ومرتقبا أمام نظيره الجابون الأحد 5- 9- 2021 ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر الصيف المقبل.

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وفاز المنتخب الوطني في الجولة الأولى التي أقيمت الأربعاء على أنجولا بهدف نظيف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، حيث ظهر المنتخب الوطني بمستوى فني ضعيف نظرا للإجهاد الذي تعرض له اللاعبون خلال المسابقات المحلية والأفريقية على حد قول حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خلال المؤتمر الصحفي.

وخسر المنتخب الجابوني بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعه مع المنتخب الليبي في نفس توقيت مباراة مصر وأنجولا ليعتلي ترتيب المجموعة السادسة بفارق هدف عن منتخب مصر الذي يمتلك 3 نقاط نفس رصيد المنتخب الليبي.

«كاف» حدد 5- 9- 2021، موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.