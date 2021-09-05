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إبراهيم صلاح: تقبلت قرار المقاولون العرب بالاستغناء عني

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إبراهيم صلاح: تقبلت قرار المقاولون العرب بالاستغناء عني إبراهيم صلاح: تقبلت قرار المقاولون العرب بالاستغناء عني

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قال إبراهيم صلاح، لاعب المقاولون العرب، إنه سعيد بالفترة التي قضاها مع ذئاب الجبل، مؤكدا على حزنه الشديد لرحيله عن الفريق.

وأضاف إبراهيم صلاح، في تصريحات تليفزيونية: «كنت وقعت على عقود جديدة للمقاولون العرب، قبل قرار النادي بالاستغناء عن خدماتي».

وأكمل: «تقبلت قرار المقاولون العرب بعدما أبلغني به إداري الفريق، وسأحسم وجهتي في الفترة المقبلة، يوجد مفاوضات مع بعض الأندية ولمن الأمور لم ترتق للشكل الرسمي».

وأكد: «كنت اتمنى أن يتواصل معي احد أفراد الجهاز الفني، قضيت 4 سنوات داخل النادي وأعتز بهذه الفترة».

المصرى اليوم

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