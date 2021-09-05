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عصام عبدالفتاح عن تصريحه «الدوري ذهب لمن لا يستحق»: «لم أتحدث لوسائل الإعلام»

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عصام عبدالفتاح عن تصريحه «الدوري ذهب لمن لا يستحق»: «لم أتحدث لوسائل الإعلام» عصام عبدالفتاح عن تصريحه «الدوري ذهب لمن لا يستحق»: «لم أتحدث لوسائل الإعلام»

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قال عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إنه لم يسبق له أن تحدث عن أخطاء الحكام، وما إذا كانت تسببت في فوز أي فريق بالدوري من عدمه.

وأضاف عصام عبدالفتاح، في تصريحات تليفزيونية: «لم أتحدث لأي وسيلة إعلامية حول الدوري المصري في الأيام الماضية، ولم أتحدث عن أخطاء الحكام في الدوري المصري».

وأكمل: «التصريحات المنسوبة لي، غير صحيحة على الإطلاق، والمؤتمر الذي عقد وتحدثت خلاله، كان خاص بالحكام فقط، ولم يتواجد به أي إعلامي»، متسائلا: «كيف يتم نقل تصريحات على لساني؟ وأن الدوري، ذهب لمن لا يستحق بسبب أخطاء الحكام وتقنية الفيديو، والقاعة من الأساس تخلو من رجال الصحافة والإعلام».

وشدد قائلا: «أرى إن التحكيم كان جيدا هذا الموسم، وأمنحه 8 درجات من 10».

وعن اعتزال جهاد جريشة، قال :«هو قرار شخصي قبل أي شئ، والمرحلة العمرية مناسبة لاعتزاله».

المصرى اليوم

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