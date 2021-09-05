عاجل | مختبر مركزي بقصر أفراح الطائف

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تعتزم الشؤون الصحية في الطائف الاستعانة بشركة مختصة بالمقاولات العامة للمباني (الإنشاء، الإصلاح، الهدم، الترميم) لتنفيذ مشروع يستهدف تحويل قصر الشعلان إلى مختبر مركزي بصحة الطائف، وذلك بعد 5 سنوات من شراء الصحة قصر الأفراح الذي تبلغ مساحته 6700 متر، بمبلغ تجاوز 18 مليون ريال، تمهيدًا لافتتاح مركز صحي في حي الحلقة الشرقية كما تردد حينها.

وكان مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد القحطاني أكد أن قصر الشعلان تم شراؤه ليكون مركزا صحيا غير أن تنفيذ المشروع خضع لسياسات مشاريع الإنشاء التي تتطلب تعميدا ماليا وإداريا وتخطيطيا من جهات عدة لحين صدور التعميد الإداري والمالي.

وبقي قصر الشعلان الذي يقع غرب الطائف على طريق الرياض بين كوبري الحلقة وكوبري الإنتركونتننتال مهجورًا طوال هذه الفترة، ومرت السنوات دون أي بادرة أمل توحي بقرب افتتاح المركز، وأصبح القصر الحكومي مهملاً من قبل الشؤون الصحية، على الرغم من تعاقب المسؤولين طيلة السنوات الماضية.

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