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شيكابالا يبكي على الهواء ()

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شيكابالا يبكي على الهواء (فيديو) شيكابالا يبكي على الهواء ()

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دخل شيكابالا نجم خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في نوبة بكاء شديدة عقب عرض برنامج الحكاية لأراء جماهير الزمالك في الجوهرة السمراء، والتى أسفرت عن اجماع الجماهير على موهبة ومكانة شيكابالا داخل الزمالك مما جعل اللاعب يتأثر ويدخل في نوبة بكاء فرحا بكلام الجماهير البيضاء عنه.

كشف شيكابالا، نجم الزمالك، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، كواليس جديدة عن أزمة مباراة البنك الأهلي الأخيرة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2020- 2021. وقال: جلست ساعة ونصف في الشارع حتى أتمكن من إدخال بعض الجماهير والأسر الزملكاوية. أكد: أن والد محمود الونش منع من دخول استاد مباراة البنك الأهلي، بجانب أسرة يوسف أوباما.

وكشف محمود شيكابالا، نجم وقائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن لحظات بكاء محمد صلاح قبل أيام من انطلاق 2018.

وروى شيكابالا: «محمد صلاح حينما تذكر أنه لن يخوض أول مباراة مع منتخب في المونديال بسبب إصابته في الكتف رأيته يبكي بشدة».

وأكمل: «صلاح تذكر شريط المونديال وأنه كان السبب البارز في بلوغنا العرس العالمي وتسببت الاصابة في بكائه بشدة».

وأنهى تصريحاته: «محمد صلاح لاعب عظيم وقمت بتقبيل رأسه ومواساته على الإصابة في تلك اللحظة الصعبة».

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (1)

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (2)

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (3)

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