أخبار عاجلة

رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين -
"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية -
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات -
وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) -
أوباما: كنت أتمنى المشاركة في نهائي القرن أمام الأهلي.. وكنا نعلم برحيل فرجاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ميدو يعلن رحيل نجم سوبر عن

Print
ميدو يعلن رحيل نجم سوبر عن الزمالك ميدو يعلن رحيل نجم سوبر عن

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف أحمد حسام ميدو نجم السابق عن رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفض استمرار محمود عبدالرحيم «جنش» حارس الفريق مع النادي الأبيض، خلال الموسم المقبل.

وقال أحمد حسام في تصريحات تلفزيونية: «كل محاولات الصلح بين كارتيرون وجنش باءت بالفشل»، مؤكدًا: «المدرب الفرنسي رفض تواجد جنش في تدريبات الفريق اليوم الأحد، استعدادًا للموسم الجديد».

وأَضاف: «الأمر محسوم ومنتهي بالنسبة لكارتيرون بشأن رحيل جنش عن الزمالك خلال الموسم المقبل».

وكان جنش، دخل في مشادة كلامية مع كارتيرون، بسبب اعتراضه على استبعاده من التشكيل الأساسي في مباراة سيراميكا كليواترا، لحساب محمد أبوجبل حارس الزمالك، وهو ما دفع كارتيرون لتجميد الحارس وكتابة مذكرة ضده ورفعها لمجلس إدارة القلعة البيضاء.

يُذكر أن الحارس صاحب الـ34 عامًا لعب مع الزمالك 9 مباريات في مسابقة الدوري، سكنت شباكه 5 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

عواد يقترب من البقاء مع الزمالك

عواد يقترب من البقاء مع الزمالك

مران الزمالك.. أوباما يخوض تدريبات خاصة

مران الزمالك.. أوباما يخوض تدريبات خاصة