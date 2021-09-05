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كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفض استمرار محمود عبدالرحيم «جنش» حارس الفريق مع النادي الأبيض، خلال الموسم المقبل.

وقال أحمد حسام في تصريحات تلفزيونية: «كل محاولات الصلح بين كارتيرون وجنش باءت بالفشل»، مؤكدًا: «المدرب الفرنسي رفض تواجد جنش في تدريبات الفريق اليوم الأحد، استعدادًا للموسم الجديد».

وأَضاف: «الأمر محسوم ومنتهي بالنسبة لكارتيرون بشأن رحيل جنش عن الزمالك خلال الموسم المقبل».

وكان جنش، دخل في مشادة كلامية مع كارتيرون، بسبب اعتراضه على استبعاده من التشكيل الأساسي في مباراة سيراميكا كليواترا، لحساب محمد أبوجبل حارس الزمالك، وهو ما دفع كارتيرون لتجميد الحارس وكتابة مذكرة ضده ورفعها لمجلس إدارة القلعة البيضاء.

يُذكر أن الحارس صاحب الـ34 عامًا لعب مع الزمالك 9 مباريات في مسابقة الدوري، سكنت شباكه 5 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.