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محمد أنور يروي تجربته مع «سمكري البني آدمين»: «رعب مش طبيعي»

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محمد أنور يروي تجربته مع «سمكري البني آدمين»: «رعب مش طبيعي» محمد أنور يروي تجربته مع «سمكري البني آدمين»: «رعب مش طبيعي»

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روى الفنان محمد أنور تجربته مع «سمكري البني آدمين» بعد إجراء جلسة معه.

وقال «أنور»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج «الحكاية»، المذاع عبر شاشة «MBC »: «أنا بقالي يومين مرعوب رعب مش طبيعي أنا عملت دة ومكنش عارف أن ممكن يوصل لكدة».

واضاف: «الراجل ده وصل لحد من أصدقائنا وقال عايز أجي يطرقعني وأنا أصلا بخاف طول عمري من الحاجات دي وكنت بخاف حتى أطرقع صوابعي».

وتابع: «أنا كنت رافض وبعدين هو جه المكتب اللي كنا موجودين فيه وطرقع قدامي ستة كدة عشان أطمن يعني وبعدين حسيت إني أما أطرقع إيه المشكلة يعني؟».

واختتم: «الموضوع دة بقاله فترة وأنا مكنتش حاسس بوجع بس مع الخوف ابتديت احس بوجع وابتديت أقول يمكن في حاجة تظهر قدام».

المصرى اليوم

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