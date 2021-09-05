«اتلهينا في كورونا ونسيناه».. نقيب أطباء كفر الشيخ يتحدث عن الطبيب محمود سامي قنيبر

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علق عمرو أبوسمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، على الأزمة الأخيرة التي تعرض لها الدكتور محمود سامي الذي فقد بصره منتصف العام الماضي خلال عمله بإحدى مستشفيات عزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأطباء منذ بداية جائحة كورونا بذلوا جهدًا ضخمًا، ومحافظة كفر الشيخ قدمت نحو 20 شهيدًا من الأطباء.

وأشار عمرو أبوسمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، خلال لقائه على قناة صدى البلد، إلى أن هناك طبيبين توفيا اليوم جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وعاد بالحديث مجددًا إلى أزمة الدكتور سامي الأخيرة، موضحًا أن منشوره الأخير عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هز المشاعر ودفع النقابة للتحرك، وتم في اليوم ذاته، زيارته برفقة وفد من النقابة في الشقة التي يقطنها ولاحظ حينها أنه بحاجة حينها إلى طبيب نفسي.

وواصل حديثه أن النقابة وقفت مع «سامي» نحو 3 أشهر حتى استقرت الأمور معه، وبعدها قصرت النقابة وانقطعت قائلا: «اتلهينا في الجائحة ونسينا محمود شوية».

واستكمل عمرو أبوسمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، أن الدكتور محمود سامي، تم تعيينه في صندوق المخاطر بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تكريم الدكتور سامي.

واختتم أن ما حدث للدكتور سامي وسبب له فقد بصره من البداية كان نتيجة الإجهاد طيلة أسبوع كامل لم ينم فيه، حيث إن محمود يضرب مثالا في الصبر، وكان مشهودًا له بالتميز والكفاءة وحب العمل.