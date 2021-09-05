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"صحة بيشة": انخفاض نسبة الإحالات الطبية الخارجية لجراحة العمود الفقري وإصابات الحوض بنسبة تجاوزت 95%

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"صحة بيشة": انخفاض نسبة الإحالات الطبية الخارجية لجراحة العمود الفقري وإصابات الحوض بنسبة تجاوزت 95% "صحة بيشة": انخفاض نسبة الإحالات الطبية الخارجية لجراحة العمود الفقري وإصابات الحوض بنسبة تجاوزت 95%

أعلنت "صحة بيشة" انخفاض نسبة الإحالات الطبية الخارجية المتعلقة بجراحات العمود الفقري وإصابات الحوض خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أكثر من 95 %.

وبيَّنت "صحة بيشة" أن هذا الانخفاض كان بسبب إيجاد وتوفير إمكانيات وحدة جراحات العمود الفقري وإصابات الحوض بمستشفى الملك عبدالله ببيشة؛ إذ زُوِّدت الوحدة بأفضل التجهيزات وأحدثها، إضافة إلى استقطاب عدد من الكفاءات الطبية في تخصص جراحة العمود الفقري وإصابات الحوض، كذلك الاستفادة القصوى من برنامج الأطباء الزائرين، واستقطاب الأطباء المتميزين في جراحة العمود الفقري والحوض.

وأشارت "صحة بيشة" إلى أنه تم تقديم الخدمة لأكثر من 460 مريضًا ومريضة لوحدة العمود الفقري وإصابات الحوض بالمستشفى خلال السنوات الثلاث الماضية، كان سابقًا يتم تحويلهم خارج المنطقة للمستشفيات المرجعية خارج بيشة.صحة بيشة وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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