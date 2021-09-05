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شدَّدت عن حق المملكة فيما تتخذه من خطوات ضد هذه الاعتداءات الإرهابية

‏دانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة الاعتداءات الباليستية وبالمسيَّرات، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية باستهداف المنطقة الشرقية، وكذلك نجران وجازان.

وعبَّر ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، عن حق المملكة فيما تتخذه من خطوات ضد هذه الاعتداءات الإرهابية، مؤكدًا أن ما تتخذه المملكة متوافق مع القانون والأعراف الدولية.

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