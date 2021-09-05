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جيبوتي تدين استهداف ميليشيا "الحوثي" المدنيين والأعيان المدنية في

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جيبوتي تدين استهداف ميليشيا "الحوثي" المدنيين والأعيان المدنية في السعودية جيبوتي تدين استهداف ميليشيا "الحوثي" المدنيين والأعيان المدنية في
شدَّدت عن حق المملكة فيما تتخذه من خطوات ضد هذه الاعتداءات الإرهابية

جيبوتي تدين استهداف ميليشيا

‏دانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة الاعتداءات الباليستية وبالمسيَّرات، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية باستهداف المنطقة الشرقية، وكذلك نجران وجازان.

وعبَّر ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، عن حق المملكة فيما تتخذه من خطوات ضد هذه الاعتداءات الإرهابية، مؤكدًا أن ما تتخذه المملكة متوافق مع القانون والأعراف الدولية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي صواريخ باليستية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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