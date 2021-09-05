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الأولمبي السعودي يتغلب على منتخب عُمان بثلاثية

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الأولمبي السعودي يتغلب على منتخب عُمان بثلاثية

تغلّب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا على منتخب عُمان بنتيجة 3-0، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما مساء السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن المعسكر الإعدادي في الرياض.

وأحرز اللاعب فراس البريكان الهدف الأول للأخضر في الدقيقة السادسة، في حين أضاف زميله فراس الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة الـ29، وسجل محمد مران الهدف الثالث في الدقيقة الـ90.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الشمري في حراسة المرمى، حمد اليامي، نايف الماس، وليد الأحمد، مهند الشنقيطي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، فراس الغامدي، عبدالمحسن القحطاني، خالد الغنام وفراس البريكان.

في حين أجرى الجهاز الفني على مدار الشوط الثاني تبديلات عدة بدخول نواف العقيدي، نواف بوشل، مشعل الصبياني، خليفة الدوسري، حازم الزهراني، منصور البيشي، بدر منشي، عبدالإله الشمري، حسين العيسى، هيثم عسيري، حسن آل سليس ومحمد مران.

يُذكر أن معسكر "الأخضر" في الرياض، الذي يمتد حتى السابع من شهر سبتمبر الجاري، يُقام تحضيرًا للمشاركة في كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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