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على ملعب "مرسول بارك" .. النصر ينهي تحضيراته لمواجهة الفيصلي

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على ملعب "مرسول بارك" .. النصر ينهي تحضيراته لمواجهة الفيصلي على ملعب "مرسول بارك" .. النصر ينهي تحضيراته لمواجهة الفيصلي

على ملعب

اختتم فريق النصر الأول لكرة القدم، أمس السبت، تحضيراته الميدانية لمواجهة نظيره الفيصلي، اليوم الأحد، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولية.

بدأ النصر التدريبات بتمارين لياقية متنوعة، قبل أن يفرض المدير الفني البرازيلي مانو مينيزيس تدريبات التسديد من مسافات مختلفة، فيما اختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلث مساحة الملعب.

وأجرى المحترف البرازيلي أنسيلمو المنضم حديثًا للفريق من نادي الوحدة تمارين خاصة مع مدرب اللياقة.

في المقابل أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تحضيراته لمواجهة النصر الودية مساء اليوم، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستئناف الدوري.

حيث انطلقت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب تمارين بدنية خفيفة باستخدام الكرة، وذلك تحت إشراف مدرب اللياقة كورادو ساكون، عمد الجهاز الفني بقيادة المدير الفني باولو تراميزاني إلى إجراء تمارين تكتيكية في مساحات صغيرة قبل أن يختتم المران بتمارين الكرات الثابتة والتسديد المباشر.

النصر الفيصلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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