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أكد الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنه سعيد ويشعر بأهمية تواجده في احتفالية الاتحاد المصري للكاراتيه لتكريم أبطال أولمبياد طوكيو وهم فريال أشرف صاحبة الذهبية وجيانا فاروق صاحبة البرونزية.

وقال سبينوس خلال الاحتفالية: «أشكر الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه جعل هذه الاحتفالية ممكنة بتكريم أصحاب الميداليات المصرية في طوكيو وأيضا المتأهلين للأولمبياد».

وأضاف: «أريد أن أشكر ابطال مصر اصحاب الميداليات في طوكيو وايضا اللاعبين المتأهلين في الأولمبياد حيث أن مصر قدمت ٥ لاعبين في اليابان أصحاب مستوى متميز وأشكرهم على مجهودهم».

وتابع: «كانت منافسات الكاراتيه في الأولمبياد خلال ٣ ايام صعبة ومثيرة لكنها اثبتت الاهتمام الكبير باللعبة والمنافسة الكبيرة التي شهدتها الصالة في اليابان، وكانت هناك متابعة كبيرة من الملايين حول العالم لمجتمع الكاراتيه وأعتقد أن الاهتمام سيكون أكبر في المستقبل».

وأوضح: «الشغف في الكاراتيه أصبح كبيرا في مصر وان تكون مصر ممثلة ب ٥ لاعبين من ٨٢ لاعب ولاعبة مشاركين في الأولمبياد هو امر كبير لمصر فليس هناك العديد من الدول تمتلك ٥ ابطال أولمبياد، وهو يثبت طموح الكاراتيه المصري إنجازاته الكبيرة في كل المحافل الدولية».

وأتم: الاتحاد الدولي سيستمر في دعمه للعبة وتوسيع قاعدة الممارسة وأيضا ضمان استمرارها في الألعاب الاولمبية وأريد أن أقول ان ما فعله الكاراتيه المصري في طوكيو والعمل الكبير لل٥ لاعبين الذين تأهلوا يعطينا الدافع ويساعدنا في مهمتنا لاستمرا اللعبة في الاولمبياد «.