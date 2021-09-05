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وزير الرياضة: البنية التحتية وراء ثقة الاتحادات الدولية لتنظيم البطولات العالمية

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وزير الرياضة: البنية التحتية وراء ثقة الاتحادات الدولية لتنظيم مصر البطولات العالمية وزير الرياضة: البنية التحتية وراء ثقة الاتحادات الدولية لتنظيم البطولات العالمية

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن ما تملكه من بنية تحتية في المنشآت الرياضية والشبابية تم تأسيسها على أعلى مستوى وفقًا للمعايير الدولية، الأمر الذي جعل الدولة المصرية محط أنظار ومقصد اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات الدولية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية لإسناد البطولات العالمية، وهو ما يعكس ثقة الاتحادات الدولية في مصر وقدرتها على تنظيم العديد من البطولات العالمية رغم الظروف التي يمر بها العالم في ظل انتشار جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال احتفالية التكريم التي أقامها اتحاد الكاراتيه اليوم السبت بمناسبة فوز فريال أشرف بالذهبية في أوليمبياد طوكيو وجيانا فاروق بالبرونزية.

أضاف أن ما شهدته الرياضة المصرية من طفرة رائعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفضل دعمه اللامحدود لهذا المجال الحيوى وحرصه على توفير كل سُبل النجاح أمام القطاع الرياضى، مؤكداً أن الأسرة المصرية هي صاحبه هذا الإنجاز بما قدمته للأبطال وبما تحملته من عناء وتعب طوال فترة تدريبهم ومشاركاتهم الدولية.

أوضح أن الرئيس يحرص على دعم بطلات وأبطال مصر الرياضيين في كل الألعاب وكل البطولات لتتوالى نجاحات وانتصارات الرياضة المصرية، وتحقيق إنجازات تساهم في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية، ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله.

أشار إلى أن الأبطال الرياضيين أدخلوا السعادة إلى قلوب المصريين بفوزهم وحصولهم على ميداليات في تلك البطولات، معربًا في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لبقية اللاعبين الذين لم يحالفهم التوفيق في الحصول على ميداليات، معرباً عن تطلعه لبذل الجميع مزيدًا من الجهد لتحقيق إنجازات رياضية تُساهم في حصول مصر على المكانة التي تستحقها إقليميًا ودوليًا.

المصرى اليوم

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