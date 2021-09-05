نقيب «العلاج الطبيعي»: «سمكري البني آدمين نصاب محترف.. وشهرته بسبب الفنانين»

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قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن العلاج الطبيعي في مصر يعاني من «فوضى خلاقة»، لافتًا إلى أن النصابون والمحتالون على مهنة الطب والعلاج الطبيعي، بدوا يتوالدوا ويتكاثروا في الفترة الأخيرة، مشيراً أن النقابة تتعاون مع 5 جهات رسمية لإلقاء القبض على النصابين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الشهادات التي حصل عليها «سمكري البني آدمين» مزورة، نافيًا تصريحات والده والتي أكد فيها عكس ذلك.

واوضح: «قررنا التنبيه وتحذير المواطنين من هذا الشخص المحتال لأنه نصاب محترف وقبضنا عليه المرة الأولى لكنه خرج بكفالة، وفي المرة الثانية النيابة اتخذت موقفًا حازمًا».

وتابع نقيب عام العلاج الطبيعي أن شهرة «سمكري البني آدمين» انتشرت بسبب الفنانين الذين سمحوا له بتصويرهم لعمل دعايا غير مستحقة ووهمية».