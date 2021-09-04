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هل يوجد تعارض بين تلقي لقاحي الأنفلونزا وكورونا؟.. مدير «قصر العيني» يوضح

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هل يوجد تعارض بين تلقي لقاحي الأنفلونزا وكورونا؟.. مدير «قصر العيني» يوضح هل يوجد تعارض بين تلقي لقاحي الأنفلونزا وكورونا؟.. مدير «قصر العيني» يوضح

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كشف الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي، حقيقة وجود تعارض بين تلقي لقاحي والأنفلونوا الموسمية، خاصة مع اقتراب الدخول في فصل الشتاء.

وقال الحديدي، في اتصال هاتفي ببرنامج «مساء دي إم سي» على فضائية «دي إم سي» السبت، إنه ليس هناك تعارض بين تلقي اللقاحين، ولكن ليس في نفس الوقت.

وأضاف أنه لا يوجد مشكلة في تلقي اللقاحين على فترات متباعدة، موضحًا أن الجسم لا يستطيع أن يأخذ لقاحين من الفيروسات في وقت واحد لأن هذا قد يسبب تخبط في المناعة ولا يستطيع الجسم أن يفرز الأجسام المناعية التي تنتج عن كل لقاح.

وأكد الحديدي ضرورة تلقي تطعيمات الأنفلونوا الموسمية في موعدها، لافتًا إلى أن المصاب بكورونا لا يستطيع تلقي لقاح الأنفلونزا.

المصرى اليوم

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