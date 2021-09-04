مصادر: المسلحون المتحصنون في درعا جنوب سوريا يطلبون نقلهم إلى تركيا

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ذكرت مصادر مطلعة أن المجموعات المسلحة المتحصنة في حي درعا البلد بمدينة درعا جنوب سوريا طلبت نقل منتسبيها إلى الأراضي التركية بوساطة روسية.

وقال مصدر أمني لوكالة «سبوتنيك»: «طلبت ما تعرف بلجنة درعا البلد بخروج جميع رافضي اتفاق درعا البلد وبإيصالهم إلى الأراضي التركية بشكل طوعي».

وأضاف المصدر أن «اللجنة الأمنية في المحافظة وافقت على طلبهم رغم نقض المسلحين للاتفاق».

وأكد المصدر أنه تم تجهيز الحافلات اللازمة لنقل المسلحين، مشيرا إلى أنه «تم إعطاء مهلة زمنية لغاية الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت، لخروج الرافضين للاتفاق عبر معبر الجمرك القديم بدرعا البلد، قبل توجههم إلى الأوتستراد الدولي دمشق حلب».

وكشفت مصادر من اللجنة الأمنية لـ«سبوتنيك» عن وجود تنسيق عبر الجانب الروسي مع الجانب التركي، لدخول الباصات إلى الأراضي التركية.

وأكدت «سبوتنيك» أن 40 حافلة وصلت إلى محيط حي درعا البلد تمهيدا لنقل المسلحين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم إلى الأراضي التركية.

وفي 29 يوليو الماضي بدأ الجيش السوري عملية للقضاء على آخر بؤر المجموعات المسلحة في مدينة درعا، لكن العمليات القتالية تم تعليقها لاحقا من أجل إجراء مفاوضات بين الطرفين بوساطة العسكريين الروس.