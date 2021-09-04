فرنسا تجدد دعمها لأرمينيا: علاقتنا فريدة من نوعها

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أعلن وزير خارجية فرنسا إيف لودريان، دعم بلاده لأرمينيا للتغلب على عواقب حرب ناجورنو كاراباخ، وذلك بصفتها دولة الرئيس المشارك لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها إلى وزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزويان.

وأضاف: لقد واجه بلدكم عدداً من التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية في الأشهر الأخيرة، مؤكدا من جديد دعم فرنسا الكامل للشعب الأرمني الذي يمر بهذه المرحلة الصعبة.

وأشار إلى أن العلاقات بين فرنسا وأرمينيا فريدة من نوعها وتقوم على روابط تاريخية وثقافية عميقة ولها أجندة غنية، وتابع: إذا كانت الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة تؤكد الحاجة إلى العمل على ترسيم حدود أرمينيا وتعيين حدودها، فنحن نريد الديناميكيات الإيجابية لأسر الحرب الأخير- تبادل خرائط الألغام للمساعدة في استعادة الثقة بين الطرفين.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وارمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقف في 10 نوفمبر الماضي بناء على اتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.