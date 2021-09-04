أخبار عاجلة

وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) -
أوباما: كنت أتمنى المشاركة في نهائي القرن أمام الأهلي.. وكنا نعلم برحيل فرجاني -
ياسر ريان: أحمد ريان قصة كفاح.. ويسعى للانتقال لدوري أقوى -
متحدث «الأرثوذكسية»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نتاج عمل سنوات طويلة -
بعد قرار النيابة برفض شكوى ابنته.. والد فتاة الفستان: «الرد يوم الخميس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأولمبي السعودي يتغلب على منتخب عُمان بثلاثية

Print

الأولمبي السعودي يتغلب على منتخب عُمان بثلاثية

تغلّب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا على منتخب عُمان بنتيجة 3-0، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما مساء السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن المعسكر الإعدادي في الرياض.

وأحرز اللاعب فراس البريكان الهدف الأول للأخضر في الدقيقة السادسة، في حين أضاف زميله فراس الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة الـ29، وسجل محمد مران الهدف الثالث في الدقيقة الـ90.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الشمري في حراسة المرمى، حمد اليامي، نايف الماس، وليد الأحمد، مهند الشنقيطي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، فراس الغامدي، عبدالمحسن القحطاني، خالد الغنام وفراس البريكان.

في حين أجرى الجهاز الفني على مدار الشوط الثاني تبديلات عدة بدخول نواف العقيدي، نواف بوشل، مشعل الصبياني، خليفة الدوسري، حازم الزهراني، منصور البيشي، بدر منشي، عبدالإله الشمري، حسين العيسى، هيثم عسيري، حسن آل سليس ومحمد مران.

يُذكر أن معسكر "الأخضر" في الرياض، الذي يمتد حتى السابع من شهر سبتمبر الجاري، يُقام تحضيرًا للمشاركة في كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعديل مسار طائرة المنتخب الألماني

تعديل مسار طائرة المنتخب الألماني

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر

بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر