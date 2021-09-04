أخبار عاجلة

وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) -
أوباما: كنت أتمنى المشاركة في نهائي القرن أمام الأهلي.. وكنا نعلم برحيل فرجاني -
ياسر ريان: أحمد ريان قصة كفاح.. ويسعى للانتقال لدوري أقوى -
متحدث «الأرثوذكسية»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نتاج عمل سنوات طويلة -
بعد قرار النيابة برفض شكوى ابنته.. والد فتاة الفستان: «الرد يوم الخميس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

شيكابالا: جمهور الأهلي في أسوان بيحبني.. والكلب الأسود جعلني أشعر بالعنصرية

Print
شيكابالا: جمهور الأهلي في أسوان بيحبني.. والكلب الأسود جعلني أشعر بالعنصرية شيكابالا: جمهور الأهلي في أسوان بيحبني.. والكلب الأسود جعلني أشعر بالعنصرية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال شيكابالا، نجم ، إن جمهور الأهلي في أسوان بيحبوني جدا، وأن ما يحدث في حقي خلال الفترة الماضية تعد تجاوزات غير عادية، على سبيل المثال قصة الكلب الاسود، وأشعر وجود تجاوزات وعنصرية ضدي بجانب أسرتي.

شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية السبت 4 - 9 -2021، حلقة ينتظرها الكثيرون خاصة في ظل أول ظهور لقائد نادي الزمالك عقب تحقيقه بطولة الدوري الثالثة عشر في تاريخ القلعة البيضاء، بالإضافة إلى الظهور الأول للإباتشي، عقب قرار إيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه عقب مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ومشاركته في الفيديو المسئ للأهلي وجماهيره.

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (1)

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (2)

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (3)

[image:2:center]

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

عواد يقترب من البقاء مع الزمالك

عواد يقترب من البقاء مع الزمالك

مران الزمالك.. أوباما يخوض تدريبات خاصة

مران الزمالك.. أوباما يخوض تدريبات خاصة

مران الزمالك.. شبانة وصبحي وأوناجم يتألقون في التقسيمة

مران الزمالك.. شبانة وصبحي وأوناجم يتألقون في التقسيمة