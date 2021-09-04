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الشرقية للدخان يضم ظهير المقاصة

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الشرقية للدخان يضم ظهير المقاصة الشرقية للدخان يضم ظهير المقاصة

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نجح مسؤولو نادي الشرقية للدخان الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في التعاقد مع أحمد متعب، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الشرقية للدخان، مع ظهير المقاصة، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، بناءً على طلب علاء نوح، المدير الفني للفريق،و الذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية.

ويسعى فريق الشرقية للدخان، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستطيع الفريقالبقاء في الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

ويرغب مسؤولو نادي الشرقية، خلال الفترة الجارية للتعاقد مع بعض اللاعبين الشباب من فريق الأهلي، على رأسهم صانع الألعاب صالح نصر، الذي انتهت إعارته مع فريق وادي دجلة بنهاية الموسم المنقضي.

المصرى اليوم

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