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رفض الدكتور سعد شلبي، مستشار التسويق بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي، على سؤال الإعلامي أحمد موسى، بشأن إمكانية قبول اعتذار محمود شيكابالا، لاعب الزمالك، على تجاوزاته السابقة.

وقال خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن هذا ليس قرارا يمكن مناقشته في برنامج خاص لأنه من سلطات تتعلق بمجلس إدارة وهو من يقر هذا الشأن وليس في حوار على الهواء.

وأكد الدكتور سعد شلبي أنه لا يوجد مسؤول بالنادي الأهلي تجاوز ضد أي مؤسسة أو مسؤول في مصر، كما يمنع تماما على أعضاء مجلس الإدارة إبداء الرأي وعدم التجاوز على السوشيال ميديا.

وأضاف أن الأهلي حقق مع موظف قام بالتغريد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مما يمثل إهانة لنادى الزمالك.

وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي الأهلي أن مبادئ النادي لا تتجزأ، ودائما ما يضع في بياناته قواعد للقيم الرياضية ويعمل باستمرار على تطبيق القانون في أي مشكلة.

وتابع سعد شلبي أن قناة الأهلي اعتذرت لنادى الزمالك عن تغريدة من موظف بعد فوزنا ببطولة افريقيا، موضحا أن النادي الأهلي فوجئ بإساءات في مباراة نادى الزمالك من لاعبين موجودين تجاه النادي، كما أن الإساءة للنادي جاءت من لاعبين بنادي الزمالك.

واستطرد مستشار التسويق بالنادي أن شعار النادي يتمثل في «تاريخ- مبادئ- تطوير».