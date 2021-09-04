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شيكابالا يوجه تحية خاصة للرئيس عقب زيارته الأخيرة إلى أسوان

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شيكابالا يوجه تحية خاصة للرئيس السيسي عقب زيارته الأخيرة إلى أسوان شيكابالا يوجه تحية خاصة للرئيس عقب زيارته الأخيرة إلى أسوان

وجه شيكابالا نجم ، تحيه للرئيس عبدالفتاح ، لما شهدته أسوان خلال الفترة الماضية.

وقال الأباتشي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، البلد عندنا اتحولت الفترة الماضية، في إشارة منه أن أسوان شهدت تطويرا ملحوظا خلال المرحلة الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية السبت 4- 9 -2021، حلقة ينتظرها الكثيرون خاصة في ظل أول ظهور لقائد نادي الزمالك عقب تحقيقه بطولة الدوري الثالثة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء، بالإضافة إلى الظهور الأول للإباتشي، عقب قرار إيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه عقب مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ومشاركته في الفيديو المسىء للأهلي وجماهيره.

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (1)

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (2)

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (3)

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